Montello dal ribaltone in Comune a una nuova interrogazione parlamentare sulla questione odori | Ora basta studi e promesse

La vicenda delle molestie olfattive alla Montello Spa torna a occupare le pagine dei giornali. Dopo il cambio di amministrazione nel Comune, i residenti e le associazioni chiedono azioni concrete, non più studi o promesse. In Parlamento si è riacceso il dibattito, con una nuova interrogazione che punta il dito contro le emissioni e la gestione dell’azienda. La questione resta calda e i cittadini aspettano risposte vere.

Dal Pirellone a Roma: la questione delle molestie olfattive imputate alla Montello Spa continua a tenere banco a ogni livello. Alla vigilia della terza convocazione della Conferenza dei Servizi, in programma giovedì 12 febbraio e incentrata sull’istanza di installazione di un termovalorizzatore avanzata dall’azienda alla Provincia di Bergamo, a tornare sulla problematica di natura odorigena è il deputato bergamasco di Alleanza Verdi e Sinistra Devis Dori, che già aveva affrontato il tema in Parlamento nell’aprile 2024. “Siamo nuovamente chiamati a intervenire a fronte di un problema che da anni continua a danneggiare la qualità dell’aria e la salute di migliaia di cittadini di Montello e dei comuni limitrofi, tra cui Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate, San Paolo d’Argon e Albano Sant’Alessandro – ha spiegato in una nota congiunta col coportavoce provinciale Giuseppe Canducci -.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Montello Spa Sciopero alla Montello dopo la morte di Mohssine Ghouati, interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Odori molesti a Montello, Casati critico con la Regione: “Quanto fatto finora non basta, servono nuove soluzioni e che siano risolutive” La situazione a Montello resta critica.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.