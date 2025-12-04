Sciopero alla Montello dopo la morte di Mohssine Ghouati interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra

Il pubblico ministero Laura Cocucci aprirà un fascicolo d’indagine per omicidio colposo dopo la morte del 27enne Mohssine Ghouati, dipendente di una ditta esterna in subappalto morto mercoledì all’interno della Montello durante un intervento di manutenzione: il nastro trasportatore su cui operava è ripartito trascinandolo dentro il macchinario. Sul corpo del giovane verrà effettuata l’autopsia. Nel frattempo, i sindacati hanno indetto un’altra giornata di sciopero e assemblee in tutto lo stabilimento. “L’incontro di questa mattina con l’azienda è stato interlocutorio: ci sono stati illustrati i passaggi effettuati da Carabinieri, Ats, Ispettorato del Lavoro e Inail, e ci è stata confermata la piena collaborazione con le autorità – spiegano Fiom, Filt, Filctem, Filcams e Nidil Cgil Bergamo, insieme a Uiltrasporti -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it