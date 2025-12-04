Sciopero alla Montello dopo la morte di Mohssine Ghouati interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra

Bergamonews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pubblico ministero Laura Cocucci aprirà un fascicolo d’indagine per omicidio colposo dopo la morte del 27enne Mohssine Ghouati, dipendente di una ditta esterna in subappalto morto mercoledì all’interno della Montello durante un intervento di manutenzione: il nastro trasportatore su cui operava è ripartito trascinandolo dentro il macchinario. Sul corpo del giovane verrà effettuata l’autopsia. Nel frattempo, i sindacati hanno indetto un’altra giornata di sciopero e assemblee in tutto lo stabilimento. “L’incontro di questa mattina con l’azienda è stato interlocutorio: ci sono stati illustrati i passaggi effettuati da Carabinieri, Ats, Ispettorato del Lavoro e Inail, e ci è stata confermata la piena collaborazione con le autorità – spiegano Fiom, Filt, Filctem, Filcams e Nidil Cgil Bergamo, insieme a Uiltrasporti -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sciopero montello dopo morteSciopero alla Montello dopo la morte di Mohssine Ghouati - I sindacati: «Chiesto all’azienda di costituire un coordinamento per la sicurezza». Secondo ecodibergamo.it

sciopero montello dopo morteMuore un operaio di 27 anni sul lavoro a Montello: sindacati proclamano sciopero - Muore un operaio di 27 anni sul lavoro a Montello: sindacati proclamano sciopero. Si legge su mam-e.it

sciopero montello dopo morteIncidente sul lavoro alla Montello: 27enne muore schiacciato da un rullo trasportatore - Il dramma mercoledì pomeriggio intorno alle 17,30: Mohssine Ghouati abitava a Pian Camuno. Scrive bergamonews.it

sciopero montello dopo morteTragico Incidente a Montello: Operaio di 27 Anni Perde la Vita - Un giovane lavoratore ha purtroppo perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Montello, suscitando indignazione e richieste urgenti per un incremento delle misure di sicurezza nei luoghi di la ... Secondo notizie.it

sciopero montello dopo mortemorto sul lavoro a 27 anni - Alle 10 di giovedì 4 dicembre verranno accolti dai vertici della società, mentre alle 13 è prevista un'assemblea con tutti i lavoratori. Riporta bergamonews.it

sciopero montello dopo morteChi era Mohssine Ghouati, morto a 27 anni schiacciato alla Montello spa. Il cugino: «La moglie l'aveva raggiunto da 15 giorni» - È stato agganciato da un nastro trasportatore e trascinato in un macchinario. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Montello Dopo Morte