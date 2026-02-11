montecitorio question time con il ministro urso

Oggi alle 15, il question time in Aula a Montecitorio con il ministro Adolfo Urso. La Rai trasmette l’evento in diretta televisiva. Gli approfondimenti si concentreranno sulle questioni aperte e le risposte del ministro ai deputati.

Adolfo Urso ROMA – Si svolgerà oggi, 11 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’acquisizione di imprese italiane da parte di investitori esteri, nonché a rilanciare la competitività delle medesime imprese (Pandolfo – PD-IPD); sulle iniziative urgenti nei confronti di Stellantis al fine di affrontare le criticità dovute all’assenza di un piano per lo sviluppo delle produzioni in Italia (Grimaldi – AVS); sulle iniziative per contrastare il crollo della produzione degli stabilimenti Stellantis e salvaguardare investimenti, produzione e livelli occupazionali in Italia (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative urgenti di carattere strutturale per la riduzione del costo dell’energia per le imprese italiane, al fine di preservare la competitività del sistema manifatturiero e scongiurare un processo di deindustrializzazione (Boschi – IV-C-RE); sulle iniziative volte a salvaguardare e rafforzare, in modo organico e strutturale, le imprese del sistema produttivo nazionale (Appendino – M5S); sulle ulteriori iniziative per rafforzare l’attrattività dell’Italia per gli investitori stranieri (Bignami – FDI). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

