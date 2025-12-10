Montecitorio question time con il ministro Lollobrigida

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time a Montecitorio con il ministro Lollobrigida. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai, offrendo un momento di confronto e dialogo tra il governo e le opposizioni nell'Aula parlamentare.

ROMA – Si svolgerà oggi, 10 dicembre, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative per la promozione in termini economici e culturali del settore agroalimentare, con particolare riferimento alla candidatura della cucina italiana alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco (Bignami – FDI). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Lollobrigida

Gianluigi Buffon | la carriera del portiere più forte della storia moderna - Zazoom Social News

Concerto di Capodanno sul palco di piazza Duomo arriva anche Delia di X Factor - Zazoom Social News

CAMERA DEI DEPUTATI: «QUESTION TIME CON QUATTRO MINISTRI, SI PARLA DI SICUREZZA E NATALITÀ» - Si svolge oggi, mercoledì 10 dicembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Montecitorio, question time con il ministro Piantedosi - Si svolgerà oggi, 10 dicembre, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura ... Si legge su lopinionista.it

Question Time tra Salvini e Costa Scontro tra Salvini e Costa durante il Question Time a Montecitorio. Il ministro: “il Ponte ce lo chiede l’Europa”. La replica del deputato del M5S: “ Lei é un ministro preso su Temu, come diamine avete fatto a fare tanti errori in u Vai su Facebook

Si svolge oggi alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la modifica delle proce Vai su X