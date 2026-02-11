Mondragone il clan Gagliardi preparava un attentato contro la stazione dei carabinieri | 21 arresti

La polizia ha arrestato 21 persone legate al clan Gagliardi di Mondragone. Gli agenti hanno smantellato un piano per un attentato contro la stazione dei carabinieri. Il clan voleva mostrare tutta la propria potenza con un’azione violenta e mirata. Le indagini hanno svelato i dettagli di un progetto pericoloso, che ora si è concluso con l’arresto di numerosi soggetti coinvolti.

Un attentato feroce e clamoroso per mostrare alla città tutta la propria forza intimidatrice. Il clan Gagliardi di Mondragone si preparava a colpire con una “stesa” la tenenza dei carabinieri di via Venezia. Un dettaglio choc, quello che emerge dall’inchiesta che all’alba di oggi ha portato all’esecuzione di ventuno arresti, ma non l’unico. Il gruppo criminale nato dalle ceneri del clan La Torre aveva adottato una tecnica di affiliazione paragonabile a quella della mafia calabrese e siciliana: la cosiddetta “pungitura”. A illustrare i dettagli dell’indagine condotta dai carabinieri del comando provincia di Caserta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli è stato questa mattina il procuratore capo Nicola Gratteri: «Il clan Gagliardi ha mostrato una struttura del tutto paragonabile a quella della ’ndrangheta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Mondragone, il clan Gagliardi preparava un attentato contro la stazione dei carabinieri: 21 arresti Approfondimenti su Mondragone Gagliardi Maxi operazione antimafia a Mondragone: blitz contro clan camorristico. 21 arresti Questa mattina, le forze dell’ordine hanno messo in atto una grande operazione contro il clan Gagliardi a Mondragone. Blitz anticamorra contro il clan Licciardi di Secondigliano: 21 arresti, scoperta la rete dei detenuti coi cellulari in carcere La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mondragone Gagliardi Argomenti discussi: VIDEO | Camorra a Mondragone, scacco matto al clan Gagliardi; Maxi operazione antimafia a Mondragone | blitz contro clan camorristico 21 arresti. Mondragone, il clan Gagliardi preparava un attentato contro la stazione dei carabinieri: 21 arrestiUn attentato feroce e clamoroso per mostrare alla città tutta la propria forza intimidatrice. Il clan Gagliardi di Mondragone si preparava a colpire con una stesa la tenenza dei carabinieri di via ... ilmattino.it Operazione anticamorra dei Carabinieri a MONDRAGONE: sotto assedio il clan Gagliardi, 21 ARRESTII reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione per delinquere di stampo camorristico, all’estorsione, all’incendio, alla detenzione e porto di armi ... casertace.net Tele Club Italia. . Operazione anticamorra a Napoli: 15 arresti contro il clan Raia, articolazione degli Amato-Pagano. Vertici gestiti su base familiare, traffico di droga e armi, cellulari in carcere. La DDA documenta l’espansione a Scampia. Gratteri: “Nessuna zo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.