Blitz anticamorra contro il clan Licciardi di Secondigliano | 21 arresti scoperta la rete dei detenuti coi cellulari in carcere

Estorsioni, ricettazione, controllo del territorio. Tutto passava anche attraverso i telefonini che arrivavano in cella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LabTv. . Scoppia la bomba sulle elezioni comunali di Monteforte Irpino. Arrestato nel blitz anticamorra della Dda di Napoli contro i clan Russo e Licciardi anche Giovanni Mazzola, candidato consigliere della lista “È Ora”. Diverse le intercettazioni con affiliati al - facebook.com Vai su Facebook

Blitz anticamorra contro il clan Licciardi di Secondigliano: 21 arresti, scoperta la rete dei detenuti coi cellulari in carcere - Tutto passava anche attraverso i telefonini che arrivavano in cella ... Secondo fanpage.it

Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti - Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di Napoli contro il clan Licciardi: dalle prime luci dell’alba i militari del comando provinciale di Napoli ... Lo riporta msn.com

Camorra, blitz contro il clan Licciardi. Imponevano il pizzo dal carcere: scattano 21 arresti - Usavano un sistema di comunicazione diretto, grazie a telefoni cellulari in carcere, per imporre estorsioni ... Segnala msn.com

Blitz anti-camorra contro il clan Russo - camorra contro il clan Russo" pubblicato il 18 Novembre 2025 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it scrive

Blitz antimafia contro il clan Strisciuglio, 12 arresti - Riti di affiliazione ispirati alla camorra per i nuovi componenti che venivano battezzati per ufficializzare l’ingresso in una organizzazione dedit ... Da msn.com

Mafia, blitz contro il clan D'Alessandro: la rete criminale e gli appalti con l'ospedale San Leonardo e Juve Stabia - Dopo la scarcerazione e l’arresto del fratello e di altri affiliati di spicco, aveva preso in mano le redini del clan, gestendo gli incassi del racket e la cassa comune. Lo riporta leggo.it