Mondragone 21 arresti dopo il blitz Il piano del clan Gagliardi | pronto attentato contro la caserma dei carabinieri

La polizia ha arrestato 21 persone in un blitz contro il clan Gagliardi a Mondragone. Secondo le indagini, il gruppo stava preparando un attentato contro la caserma dei carabinieri di via Venezia. Gli arresti arrivano dopo mesi di sorveglianza e intercettazioni, che hanno svelato il piano di dimostrare la propria forza intimidatrice. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Un attentato per dimostrare alla città la propria forza intimidatrice. Il clan Gagliardi di Mondragone stava progettando una "stesa" contro la tenenza dei carabinieri di via Venezia. È uno dei dettagli più inquietanti che emerge dall'inchiesta culminata all'alba di oggi, mercoledì 11 febbraio, con 21 arresti, eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gruppo criminale, nato dalle ceneri del clan La Torre, aveva adottato riti di affiliazione tipici delle mafie tradizionali, come la cosiddetta "pungitura", metodo utilizzato per suggellare l'ingresso nella cosca.

