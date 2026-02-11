Due coppie italiane si sono fatte strada a Cortina, vincendo le loro gare ai Mondiali di slittino. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, insieme a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, hanno dimostrato di essere tra le migliori al mondo. In meno di un’ora, hanno scritto il nome dell’Italia tra le grandi nel giro di una sola giornata sulla pista Eugenio Monti.

Quattro altoatesini a cinque cerchi nel giro di un’ora. Le due coppie formate Andrea Voetter e Marion Oberhofer e da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno scritto, sulla pista Eugenio Monti di Cortina, la storia dello slittino italiano. I due carabinieri gareggiano insieme dal 2018, mentre le due graduate dell’Esercito si sono unite quattro anni più tardi, con un obiettivo ben preciso. La nascita del doppio femminile L’esordio del doppio femminile dello slittino alle Olimpiadi invernali, nei Giochi di casa, faceva inevitabilmente gola: così Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno deciso di provarci seriamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali, Coppe e i Giochi, ecco le coppie d'oro dello slittino

Approfondimenti su Mondiali Coppe

Arriva l'oro per Voetter e Oberhofer nello slittino doppio donne.

Le due atlete italiane, Andrea Voetter e Marion Oberhofer, hanno vinto l’oro nel doppio dello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mondiali Coppe

Argomenti discussi: LEGACY: Messico - la terra dei gol che ha ospitato più Coppe del Mondo di qualsiasi altra nazione; La classifica marcatori della storia dell'Inter; Nasce il mondiale delle leggende del calcio: la coppa la disegna un olbiese; Milano Cortina 2026, Dorothea Wierer, regina del biathlon: coppe del mondo, mondiali e olimpiadi.

Sorteggi Mondiali 2026, quando e dove vederli in tv: le quattro fasce, i criteri e le avversarie da evitare per l'Italia (in caso di qualificazione)Manca sempre meno ai sorteggi per i gironi del Mondiale 2026. L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano prima affrontare la fase dei ... leggo.it

Mondiali 2026, Canada, Svizzera e Qatar i possibili rivali dell'ItaliaIl primo passo verso il Mondiale 2026 è compiuto. Con il sorteggio in pompa magna a Washington, sotto lo sguardo attento del presidente Usa Donald Trump - che ha ricevuto il nuovo premio per la pace ... ansa.it

Lindsey Vonn è stata operata a Treviso alla gamba sinistra. Quattro Coppe del Mondo, sedici di specialità. Oro alle Olimpiadi, due ori ai Mondiali. 41 anni da brividi. Ha vinto tutto, tra infortuni e grandi ritorni. Stella vera tra adrenalina e rischi pazzeschi. Get wel x.com

Lindsey Vonn è una delle più grandi atlete di sempre, ma la sua storia va oltre i risultati e le medaglie. Certo, ha vinto tutto: Olimpiadi, Mondiali, Coppe del Mondo. Ma ha pagato anche tutto. Sul corpo, sulle ossa, sui legamenti. Nella vita. Come per ogni grand - facebook.com facebook