Oro storico dell' Italia Voetter e Oberhofer regine dello slittino

Le due atlete italiane, Andrea Voetter e Marion Oberhofer, hanno vinto l’oro nel doppio dello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. La loro impresa ha sorpreso molti, portando a casa il primo oro per l’Italia in questa disciplina. Le due si sono fatte valere in una gara intensa, dimostrando grande velocità e precisione. Ora sono le nuove regine dello slittino azzurro.

AGI - Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d'oro nel doppio dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Voetter e Oberhofer scrivono così la storia sul nuovo budello ghiacciato di Cortina d'Ampezzo intitolato a 'Eugenio Monti'. Infatti, le due slittiniste altoatesine sono le prime di sempre a laurearsi campionesse olimpiche, essendo il doppio femminile al debutto ai Giochi. Risultati e podio del doppio femminile. Voetter e Oberhofer, dopo le due manche, hanno chiuso in 1'46"284. Argento alle tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina (1'46"404), bronzo alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp (1'46"543).

