Giochi slittino | oro Voetter Oberhofer

Arriva l'oro per Voetter e Oberhofer nello slittino doppio donne. Con due manche impeccabili, le atlete italiane conquistano la medaglia d’oro, la dodicesima per l’Italia ai giochi invernali. Il loro tempo finale di 1’46”284 le premia dopo una gara dominata.

19.21 Arriva la terza medaglia d'oro, dodicesima in totale per l'Italia. Ce la regala lo slittino con il doppio donne di Andrea Voetter e Marion Oberhofer che dominano tutte e due le manche e chiudono col tempo di 1'46"284. Le azzurre precedono di 120 millesimi le tedesche EitbergerMatschina (1'46"404) e di 259 le austriache EgleKipp (1'46"543). Tra gli uomini, Emanuel RiederSimon Kainzwaldner, dopo la prima discesa, sono al terzo posto (52"499), vicini ad austriaci ed americani. Ivan Nagler e Fabian Malleier settimi (52"647).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le due atlete italiane, Andrea Voetter e Marion Oberhofer, hanno vinto l’oro nel doppio dello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Le squadre di slittino sono scese in pista per la gara di doppio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Vötter e Oberhofer vincono l'oro nel doppio femminileSlittino azzurro di nuovo sul gradino più alto del podio 20 anni dopo Armin Zöggeler, ora direttore tecnico della nazionale. Le due altotesine, vincitrici della Coppa del mondo di doppio nel 2023 e 20 ... rainews.it

Milano Cortina: slittino doppio, oro per le azzurre Voetter-OberhoferAndrea Voetter e Marion Oberhofer regalano il terzo oro all’Italia ai Giochi di Milano Cortina. Le due azzurre hanno vinto il titolo nel doppio femminile dello slittino, davanti alla coppia di ... gazzettadiparma.it

