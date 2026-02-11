Moltbook l’AI social network | svelata la truffa i contenuti virali sono opera di utenti umani

Moltbook, il nuovo social network annunciato a gennaio 2026, sembrava il futuro delle piattaforme online, con contenuti creati da intelligenze artificiali autonome. Ma ora emerge la verità: quei contenuti virali non sono opera di robot, come molti avevano creduto, bensì di utenti umani. La truffa si è scoperta in fretta, lasciando molti utenti delusi e svelando che l’intero progetto era un’illusione.

Moltbook, il social network lanciato a fine gennaio 2026 e presentato come un’arena virtuale interamente popolata da intelligenze artificiali autonome, si è rivelato un’illusione. Un’indagine di MIT Technology Review ha svelato che i contenuti più apprezzati sulla piattaforma, e quindi quelli che ne hanno alimentato l’iniziale clamore mediatico, sono in realtà opera di utenti umani che si spacciano per bot. Il caso solleva interrogativi cruciali sullo stato attuale dell’intelligenza artificiale e sulle aspettative, spesso gonfiate, che la circondano. Il debutto di Moltbook, creato dal CEO di Octane AI, Matt Schlicht, era avvenuto in un clima di grande fervore attorno all’AI.🔗 Leggi su Ameve.eu

Moltbook è un social nuovo, diverso da tutti gli altri.

Moltbook ha già conquistato oltre un milione di utenti non umani in pochi giorni.

