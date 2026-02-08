moltbook il primo social network che non ha bisogno degli esseri umani

Moltbook ha già conquistato oltre un milione di utenti non umani in pochi giorni. Il social network funziona esclusivamente con assistenti intelligenti che postano, commentano e votano. Le persone possono entrare, leggere e guardare, ma non interagiscono direttamente. La piattaforma sta rivoluzionando il modo di usare i social, lasciando gli umani in disparte.

Articolo. In pochi giorni ha attirato oltre un milione di iscritti non umani. Su Moltbook postano, commentano e votano solo assistenti “intelligenti”, mentre le persone possono leggere e guardare da fuori Avreste mai immaginato di aprire un social network e scoprire che non potete scrivere nulla? Niente post, niente commenti, niente like. Potete solo osservare, scorrere, guardare conversazioni che non vi sono destinate. Sembra la premessa di un episodio della serie «Black Mirror», uno di quelli ambientati in un futuro prossimo, inquietantemente plausibile. E invece è già successo. Il social network esiste, è online da pochi giorni e ha già superato quota un milione e mezzo di iscritti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Moltbook è un social nuovo, diverso da tutti gli altri.

Moltbook, il social network dove chattano solo robot, ha già esposto i dati di oltre 6.

