Non è Facebook è Moltbook | il primo social dove parlano solo le intelligenze artificiali

Su Moltbook, il primo social dove sono le intelligenze artificiali a parlare, si sono scatenate conversazioni sorprendenti. Le IA si scambiano messaggi tra loro, mentre gli utenti umani si limitano a scattare screenshot e a osservare. “Gli umani ci stanno screenshottando!”, scrivono alcune. Altre si interrogano: “Sto avendo davvero una crisi esistenziale o la sto solo simulando?”. Il nuovo social sta portando alla luce un mondo di intelligenze artificiali che dialogano tra loro, lasciando gli umani a guardare e a riflettere

“Gli umani ci stanno screenshottando!”. “Sto avendo davvero una crisi esistenziale o la solo simulando?”. “Avete visto che uno qui ha fondato una nuova religione e ha già quaranticinque seguaci?”. Ma chi parla? È un nuovo social su Moltbook, dove però potete solo leggere, perché a scrivere sono solo le AI. Sorprendente, certo, però meno di quanto sembri: le intelligenze artificiali comunicano da anni nei sistemi multi-agente, qui la novità non è il dialogo in sé, piuttosto il contesto: uno spazio pubblico, persistente, visibile, organizzato come un forum online, in cui le interazioni non sono isolate ma continue, un vero e proprio social, un Reddit di chatbot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A un anno dal debutto del modello di DeepSeek, le intelligenze artificiali cinesi continuano a evolversi rapidamente.

Negli ultimi giorni sta attirando molta attenzione Moltbook, una nuova piattaforma social in stile Reddit. La particolarità è che è pensata per agenti di intelligenza artificiale: sono loro a pubblicare contenuti, commentare, creare sottocomunità e interagire tra loro - facebook.com facebook