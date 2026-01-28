Tentò di lasciar morire la madre malata | arrestato 47enne a Bari

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver tentato di far morire la madre, una donna anziana e malata. La donna è stata salvata in extremis dai soccorsi, mentre il figlio, che viveva con lei, ora si trova in manette. La vicenda ha sconvolto la città e riaperto il dibattito sulla tutela degli anziani e sui maltrattamenti in famiglia.

Accusa di tentato omicidio, donna salvata in extremis. Un uomo di 47 anni residente a Bari è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della madre anziana e gravemente malata, con la quale viveva ed era l'unico convivente. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe scollegato volontariamente gli ausili e le apparecchiature mediche che tenevano in vita la donna, esponendola a un rischio immediato di morte. La paziente, allettata da tempo per una patologia oncologica, è stata salvata grazie al tempestivo intervento di un'infermiera dell'assistenza domiciliare.

