Scollegati gli apparecchi ' salvavita' di un' anziana malata arrestato 47enne a Bari

Questa mattina a Bari, gli agenti hanno arrestato un uomo di 47 anni. L’uomo aveva scollegato gli apparecchi salvavita di un’anziana malata che si trovava a casa sua. Quando sono arrivati i soccorritori, l’uomo ha detto di voler “rimettersi alla volontà di Dio”. La polizia ha raccolto le prove e ha portato l’uomo in carcere con l’accusa di aver messo a rischio la vita della donna.

L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 15 dicembre: agli arresti domiciliari è finito il figlio della donna, che è allettata a causa di una patologia oncologica Agli operatori sanitari intervenuti in casa, avrebbe detto di "volersi rimettere alla volontà di Dio". Un 47enne barese è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio: l'uomo, secondo quanto riporta l'Ansa, avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita la madre, una donna anziana e malata che vive allettata per una patologia oncologica. Il 47enne sarebbe l'unico parente che vive con l'anziana.

