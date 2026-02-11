Moglie di Capello vittima di furto rubati 240mila euro di gioielli

Quattro persone sono state condannate dal tribunale di Busto Arsizio per aver rubato e ricettato gioielli appartenenti alla moglie dell’ex calciatore Fabio Capello. Il furto risale al 2017 e sono stati sequestrati circa 240mila euro in gioielli. La vicenda ha avuto un seguito giudiziario, con le condanne definitive per i responsabili.

Quattro persone sono state condannate dal tribunale di Busto Arsizio per il furto e la ricettazione di gioielli appartenenti alla moglie dell'ex calciatore Fabio Capello, in un caso risalente al 2017. I preziosi, sottratti all'aeroporto di Malpensa, ammontavano a un valore di circa 240.000 euro. Le indagini, durate anni, hanno portato alla luce una rete di ricettatori che aveva tentato di immettere i gioielli nel mercato illegale. La vicenda, che ha tenuto col fiato sospeso i coniugi Capello, si è risolta con l'emissione di condanne tra i due anni e sei mesi e i tre anni di reclusione per quattro dei cinque imputati.

