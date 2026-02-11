Quattro persone sono state condannate per aver rubato gioielli per un valore di 240mila euro alla moglie di Fabio Capello. I ladri sono stati riconosciuti colpevoli di ricettazione e ora dovranno scontare la pena. Il colpo aveva scosso l’attenzione di molti, considerando anche il nome dell’allenatore di calcio coinvolto.

Quattro persone sono state condannate per la ricettazione di 240mila euro in gioielli sottratti all’allenatore di calcio Fabio Capello e a sua moglie. Il caso risale al 2017, quando i due coniugi smarrirono un trolley all’aeroporto di Malpensa. All’interno si trovavano molti dei preziosi appartenenti alla donna. La valigia fu ritrovata da alcune persone che si mossero per “piazzare” i gioielli invece di restituirli ai proprietari. Il processo era iniziato nel settembre del 2022 e anche lo stesso Capello aveva testimoniato. Le condanne hanno colpito i ricettatori e vanno da due anni e sei mesi a tre anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Moglie di Capello vittima di furto, rubati 240mila euro di gioielli: quattro condannati

