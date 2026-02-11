Palermo-Virtus Entella venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella venticinquesima giornata di Serie B, Palermo e Virtus Entella si sfidano allo stadio. I rosanero cercano di mettere pressione alla vetta, sperando di arrivare alla promozione, mentre i liguri puntano a mantenere la categoria. La partita si presenta tesa e importante per entrambe le squadre, con obiettivi molto diversi.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I rosanero puntano alla promozione, o direttamente o attraverso i playoff, mentre i liguri hanno come obiettivo primario la salvezza. Palermo-Virtus Entella si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Barbera. PALERMO-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero sono reduci da un cammino che fin quì li vede stabilmente nelle zone alte, con l’obiettivo di restare agganciato al treno promozione. La squadra di Inzaghi, quarta in classifica a quota 45 punti, a meno cinque dalla vetta, sta dimostrando grande continuità di rendimento, nonostante qualche battuta d’arresto, e punta a consolidare le proprie ambizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

VIRTUS ENTELLA - PALERMO : 1 - 1Si conclude il primo tempo, con l'Entella in vantaggio grazie alla rete di Tiritiello in chiusura di frazione. A lungo era stato il Palermo ad avere maggiore iniziativa, colpendo un palo con Augello a ... quotidianodipuglia.it

Virtus Entella-Palermo, finale 1 a 1Al Sannazzari di Chiavari la Virtus Entella resiste alla big Palermo, sfiorando anche il colpaccio. Finale 1 a 1, in classifica biancocelesti a 15 punti. rainews.it

