La partita Le scelte per la sfida al ’Molinari’ | Sarà un match tosto come tutti

Il Cittadella si prepara ad affrontare il Campobasso in una sfida che si preannuncia impegnativa, con i biancorossi desiderosi di conquistare la prima vittoria fuori casa nel 2025. Dopo due sconfitte consecutive, contro Juventus Next Gen e Ternana, la squadra cerca di risollevare il morale e ottenere un risultato positivo in un match che promette intensità e battaglia.

I biancorossi a Campobasso vanno a caccia della prima vittoria esterna del 2025. Per riscattare le due sconfitte consecutive, con la Juventus Next Gen e con la Ternana al Curi. "Una sconfitta nel derby brucia sempre. Sono molto arrabbiato per gli ultimi 20' dove la squadra doveva fare di più, non è stata una bella figura sotto ogni punto di vista – spiega Tedesco –. Per i primi 70' invece non ho nulla da rimproverare. Abbiamo preparato bene la partita, e questa è stata buona settimana. Dai miei ragazzi mi aspetto prestazione importante sotto ogni punto di vista. Il Campobasso è una buona squadra, conosco l'allenatore per la sua esperienza a Malta all'Hamrun Spartans.

