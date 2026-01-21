Jasmine Paolini analizza la sua vittoria | Match tosto contro un’avversaria che non ti fa giocare bene Ora testa alla Jovic

Jasmine Paolini ha superato il secondo turno degli Australian Open 2026, battendo la polacca Magdalena Frech in due set. La tennista italiana ha commentato la vittoria, definendo il match difficile a causa dell’avversaria che non le ha consentito di esprimersi al meglio. Ora, Paolini si prepara ad affrontare Jovic, concentrandosi sulla prossima sfida del torneo.

Jasmine Paolini non sbaglia e avanza al terzo turno degli Australian Open 2026. La tennista azzurra ha sconfitto senza grossi patemi la polacca Magdalena Frech, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Una partita che ha vissuto due interruzioni per colpa della pioggia e addirittura un cambio di campo, dato che gli organizzatori hanno deciso di spostare l’incontro al coperto nella John Cain Arena. Al termine della partita odierna la tennista toscana ha analizzato quanto avvenuto in campo: “ Una partita abbastanza tosta, anche perché di sera le condizioni sono completamente diverse, c’era vento, facevo fatica a colpire, non mi sentivo benissimo, però comunque sono riuscita in qualche modo a stare avanti nel punteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

