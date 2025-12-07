L’Ue punta sui prodotti Dop e Igp Parte da Siena il piano di rilancio Il Memorandum sull’eccellenza

Un piano d’azione per le produzioni a indicazione geografica, "che permetterà non solo di regolamentare ulteriormente tutto il settore delle Ig, ma anche di poterlo presentare al meglio per eventuali esportazioni verso Paesi fuori dall’Unione europea". Lo ha annunciato, per il 2027, il commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen, nell’ambito del VII Forum europeo sulla qualità alimentare a Siena, promosso da Qualivita e Ismea, dove ha incontrato le organizzazioni dei Consorzi di tutela e il sistema Origin. Hansen ha spiegato che proprio dall’appuntamento a Siena è iniziato "un processo di ascolto, un primo passo di confronto con gli attori principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Ue punta sui prodotti Dop e Igp. Parte da Siena il piano di rilancio. Il Memorandum sull’eccellenza

