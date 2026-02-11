Moca e guarnizioni a Solids focus su sicurezza alimentare e nuove regole europee

L’11 febbraio 2026 si è tenuto a Roma un incontro importante dedicato alla sicurezza alimentare. Esperti del settore hanno discusso di come le nuove regole europee influenzeranno l’uso di Moca e guarnizioni nelle aziende alimentari italiane. Il focus principale è stato sulla necessità di adottare materiali più sicuri e conformi alle normative, per garantire prodotti più sicuri per i consumatori. La questione riguarda da vicino produttori e controllori, che si preparano a mettere in atto le nuove disposizioni.

Moca e Guarnizioni: Una Nuova Frontiera per la Sicurezza Alimentare Italiana. Un confronto tecnico-legale, svoltosi l’11 febbraio 2026, ha posto l’attenzione su un aspetto cruciale, ma spesso trascurato, dell’industria alimentare: i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, noti come M.O.C.A. L’iniziativa, tenutasi a Solids, ha visto l’intervento dell’avvocata Valeria Pullini, che ha illustrato le implicazioni delle nuove normative europee e gli obblighi per le aziende del settore. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla necessità di una maggiore consapevolezza e di un adeguamento alle direttive comunitarie, con un impatto diretto sulla salute dei consumatori e sulla competitività delle imprese italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

