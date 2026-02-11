La metropolitana di Milano si apre a tutti. Da oggi, anche le linee più vecchie sono accessibili, permettendo a più persone di muoversi senza ostacoli. La novità arriva in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, che si svolgeranno tra poco più di un anno. L’ATM ha completato i lavori di adattamento, rendendo più facile la vita a chi ha esigenze particolari o utilizza carrozzine. La città si prepara così a ricevere visitatori e cittadini con un sistema di trasporto più inclusivo.

Milano, 11 febbraio 2026 - La metropolitana di Milano ora è accessibile a tutti, anche sulle linee più datate, in tempo utile per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Nuovi ascensori e montascale. Sono entrati in servizio in questi giorni 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle prime due linee metropolitane, rendendo così la linea M1 totalmente fruibile e la linea M2 fruibile al 91 per cento,per poi arrivare al completamento nei prossimi mesi con le ultime tre stazioni. Investimento da 80 milioni. Un risultato ottenuto grazie al coordinamento tra Atm, Assessorato alla Mobilità e tavolo tecnico per l' accessibilità del Comune di Milano, con un investimento complessivo di 80 milioni di euro finanziati in parte dal Comune di Milano e da Atm, in parte da fondi del Pnrr e da altri contributi ministeriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mobilità a Milano, Atm: la metropolitana oraa è accessibile a tutti

Approfondimenti su Milano Metropolitana

Venerdì 12 dicembre 2025, si preannunciano possibili disagi a Milano a causa di un nuovo sciopero indetto da Atm.

Milano si appresta a vivere un momento storico con i Giochi Invernali, aprendo le porte a un’esperienza unica.

Ultime notizie su Milano Metropolitana

