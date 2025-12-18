Per le Olimpiadi a Milano metropolitana aperta fino alle 2 Mezzi Atm | cosa cambia e quando

Milano si appresta a vivere un momento storico con i Giochi Invernali, aprendo le porte a un’esperienza unica. Per l’occasione, i mezzi Atm saranno disponibili fino alle 2 di notte, garantendo maggiore flessibilità e mobilità ai partecipanti e visitatori. Scopri cosa cambia nelle abitudini di spostamento e come muoversi al meglio durante questa emozionante kermesse olimpica.

Milano, 18 dicembre 2025 – Milano si prepara alla grande avventura dei Giochi Invernali, al via proprio dal capoluogo meneghino il prossimo 6 febbraio. Le Olimpiadi cambieranno anche gli orari dei mezzi pubblici di Atm, con un'estensione della metropolitana fino alle 2 di notte, il potenziamento della rete notturna del trasposto pubblico, la limitazione alle moto in un tratto della filoviaria 90-91 per garantire i tempi di percorrenza del mezzo pubblico e dei mezzi a servizio del comitato olimpico. "Il successo dell'organizzazione e dell'accessibilità dei Giochi - commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità - non può prescindere dalla messa in campo di strategie di mobilità che garantiscano alle persone la disponibilità di varie opzioni di trasporto, tutte affidabili e accessibili, verso le aree olimpiche.

