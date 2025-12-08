Nuovo sciopero a Milano Atm | venerdì 12 dicembre possibili disagi per metropolitana tram e bus

Venerdì 12 dicembre 2025, si preannunciano possibili disagi a Milano a causa di un nuovo sciopero indetto da Atm. Metropolitana, tram e bus potrebbero registrare riduzioni o sospensioni dei servizi, influenzando il rientro al lavoro e agli impegni di studio dopo il Ponte dell’Immacolata. Ecco le informazioni utili per orientarsi nella giornata di mobilitazione.

Milano, 8 dicembre 2025 – Dopo il Ponte dell’Immacolata per i pendolari milanesi e lombardi domani sarà il momento di rientrare al lavoro o agli impegni di studio. Attenzione, però: per la fine della settimana è in vista uno sciopero. Disagi in vista dunque per chi si sposta abitualmente con la metropolitana (linea rossa M1, linea verde M2, linea gialla M3, linea blu M4 e linea lilla M5) o con autobus e tram di Atm, l’azienda di trasporto pubblico cittadino. “ Venerdì 12 dicembre il sindacato CGIL ha proclamato uno sciopero generale nazionale che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee” fa sapere Atm sul proprio sito internet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo sciopero a Milano, Atm: venerdì 12 dicembre possibili disagi per metropolitana, tram e bus

