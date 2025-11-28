Un successo oltre le aspettative. Così Applia, l’associazione che rappresenta i produttori di elettrodomestici, definisce il bonus da 48 milioni di euro messo a disposizione dal Ministero delle Imprese lo scorso 18 novembre. A poco più di una settimana dal lancio, le richieste hanno già superato la soglia del milione di famiglie. Di fronte a questa enorme domanda, i voucher effettivamente erogati finora sono circa 300mila. Tra questi, la maggior parte (il 60%) ha potuto beneficiare dello sconto massimo di 200 euro, riservato ai nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro. La soddisfazione di Applia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici, 300mila voucher erogati e si pensa al rinnovo 2026