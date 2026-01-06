Branco di lupi in aeroporto | voli sospesi intervengono gli esperti per allontanarli dal ‘Fellini’

Nella mattinata del 6 gennaio 2026, l’aeroporto di Rimini ha segnalato la presenza di almeno quattro lupi, causando l’interruzione temporanea delle operazioni di volo. Esperti sono intervenuti per garantire la sicurezza e allontanare gli animali dall’area aeroportuale. L’episodio ha attirato l’attenzione sul fenomeno della presenza selvaggia nelle zone urbane e sulle misure di gestione adottate in situazioni di emergenza.

Rimini, 6 gennaio 2026 – Lupi nell'aeroporto di Rimini. Sono almeno 4 gli esemplari avvistati questa mattina. Una presenza che ha costretto subito la direzione del 'Fellini' e le autorità competenti a mettere in atto misure di sicurezza. L'unico volo programmato per oggi, quello per Tirana, al momento è stato cancellato. Sono stati chiamati alcuni esperti, per cercare di individuare i lupi, catturarli e allontanarli così dall'aeroporto. Impresa che non sarà per niente facile, tant'è che le ripercussioni si potrebbero avere anche domani e nei prossimi giorni. Intanto interviene sul caso la deputata riccionese di Fratelli d'Italia, Beatriz Colombo: «Desidero rassicurare tutti: la chiusura temporanea dello scalo si è resa necessaria esclusivamente per garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, consentendo al contempo le operazioni per l'allontanamento in sicurezza dei lupi avvistati nel sedime aeroportuale». Lupi in zona aeroporto a Rimini: Beatriz Colombo, "allontanati in sicurezza" - Ne dà notizia Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, che in una nota evidenzia: "Desidero rassicurare i cittadini: la chiusur ...

