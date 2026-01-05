Una madre salva il figlio donandogli un pezzo di fegato I medici | Un gesto speciale ora il bambino può vivere una vita normale
Una madre ha donato una parte del suo fegato al figlio, permettendogli di affrontare una vita più serena. I medici hanno sottolineato come questo gesto abbia rappresentato un passo importante per la salute del bambino. Nel frattempo, a Padova, il Natale di Alex si è arricchito di un desiderio speciale: poter gustare una pizza, realizzando così un momento di gioia semplice e autentica.
“Il più bel regalo di Natale? Mangiare la pizza!”. A Padova, il desiderio natalizio di Alex (nome di fantasia) è stato esaudito. Il bambino di 9 anni è sopravvissuto a una malformazione congenita delle vie biliari grazie alla mamma, che gli ha donato una porzione del fegato. L’equipe di Chirurgia epatobiliare del Centro Trapianti di fegato di Padova ha compiuto il miracolo. Lo riporta Il Corriere della Sera Padova. Il professor Umberto Cillo, direttore del reparto, ha raccontato la storia clinica di Alex: “Il piccolo era già stato operato per cercare di contrastare l’esito della malattia, ma non aveva funzionato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Una madre salva il figlio donandogli un pezzo di fegato. I medici: “Un gesto speciale, ora il bambino può vivere una vita normale” - A Padova, il desiderio natalizio di Alex (nome di fantasia) è stato esaudito. ilfattoquotidiano.it
