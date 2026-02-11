Minacce e insulti sui social ad alcuni magistrati di Catania | arresti domiciliari per un 50enne di Frosinone

La polizia ha messo agli arresti domiciliari un uomo di 50 anni di Frosinone. L’uomo è accusato di aver minacciato e insultato alcuni magistrati sui social network. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e ora si cerca di capire se ci siano altri coinvolti. La misura cautelare è stata decisa dalla Procura di Messina, che ha seguito passo passo le indagini.

