Minacce e insulti sui social ad alcuni magistrati di Catania | arresti domiciliari per un 50enne di Frosinone
La polizia ha messo agli arresti domiciliari un uomo di 50 anni di Frosinone. L’uomo è accusato di aver minacciato e insultato alcuni magistrati sui social network. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e ora si cerca di capire se ci siano altri coinvolti. La misura cautelare è stata decisa dalla Procura di Messina, che ha seguito passo passo le indagini.
Oggi la polizia, su delega della Procura Distrettuale di Messina, ha eseguito un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Frosinone. L'uomo è accusato di atti persecutori aggravati dall’uso di strumenti telematici, calunnia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
