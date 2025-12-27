Minacce a testimoni e insulti a investigatori sui social dai domiciliari giovane trasferito in carcere nel Ragusano

Comunicazioni illecite e minacce durante i domiciliari. Nonostante fosse agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre per spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne di Ispica avrebbe continuato a comunicare tramite canali social con altri indagati, arrivando anche a minacciare testimoni dell'inchiesta e a pubblicare frasi offensive contro le forze dell'ordine. Comportamenti ritenuti di estrema gravità, che hanno portato a un inasprimento della misura cautelare. La decisione del Gip di Ragusa. Alla luce delle violazioni accertate, il Gip di Ragusa, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane, ritenendo inadeguata la precedente misura dei domiciliari.

