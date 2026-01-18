Affidato a Milly Carlucci un nuovo programma spuntano i primi dettagli

Milly Carlucci sarà alla guida di un nuovo programma televisivo, con alcuni dettagli già emersi. La conduttrice si prepara a presentare un talent show che punta a coniugare intrattenimento e narrazione umana, mantenendo la sua riconoscibile sobrietà e professionalità. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nella lunga carriera di Carlucci, confermando il suo ruolo di figura autorevole e stimata nel panorama televisivo italiano.

Il talent show non sarà soltanto una competizione, ma un vero percorso di crescita per i partecipanti, chiamati a mettersi in gioco non solo con il talento, ma anche con la propria storia personale.

Leggi anche: Su Rai 1 potrebbe tornare un programma storico con Milly Carlucci: ecco di quale trasmissione si tratta Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Dopo vent'anni Ballando cambia casa. Nei prossimi mesi la Rai saluterà il famoso Auditorium del Foro Italico. Per la prossima stagione Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro dovranno cercare una nuova sede e un nuovo studio", ha scritto Giuseppe Candela,

