Con I Fuoriclasse un mercatino dell' usato con oltre 2.000 libri

I Fuoriclasse è un mercatino dell'usato che offre oltre 2.000 libri disponibili presso la sala civica di via Dante a Molina. L'evento si svolgerà sabato 24 e domenica 25 gennaio, offrendo un'opportunità per acquistare e scoprire testi di vari generi in un ambiente semplice e accessibile. Un'occasione per gli appassionati di lettura di trovare nuove opere e condividere la passione per i libri.

Oltre 2.000 libri a disposizione dei visitatori presso la sala civica di via Dante a Molina nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio. E' quanto i "Fuoriclasse", l'associazione di genitori e sostenitori dell'istituto Volta di Mandello del Lario e Abbadia Lariana, promotori di questo.

