Weekend con Curiosando | il mercatino vintage che anticipa il Natale

Il weekend del 13 e 14 dicembre, Ancona ospiterà il mercatino Curiosando al Viale della Vittoria, un evento dedicato agli amanti del vintage e delle atmosfere natalizie. Un'occasione per scoprire oggetti unici e immergersi nell’atmosfera festiva, anticipando i preparativi delle festività natalizie.

ANCONA- Sabato 13 e domenica 14 dicembre, torna il mercatino Curiosando al Viale della Vittoria, anticipando così il periodo natalizio con un evento imperdibile. L'orario di apertura sarà dalle 9:00 alle 19:00, con ingresso libero per tutti. Questa edizione di Curiosando si distingue per la sua. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Buondì e buon sabato amici miei cari tutti. Oggi relax ed in giro per la città a zonzo curiosando in ogni dove. A molto presto. - facebook.com Vai su Facebook

"#ideaweekend" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Curiosando, torna il mercatino di vintage e collezionismo - La passeggiata più bella di Ancona torna ad ospitare questo weekend il Mercatino del vintage, collezionismo e artigianato "Curiosando". Secondo ilrestodelcarlino.it