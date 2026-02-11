Milano | Stalking a Sophie Codegoni l’ex compagno a processo per un anno di minacce e paura

La vicenda di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano arriva a un passo dal processo. La Procura di Milano ha infatti chiesto di mettere sotto accusa il dj, accusato di aver perseguitato l’ex compagna per un anno, con minacce e paura. Ora si aspetta il verdetto che deciderà se il processo andrà avanti.

Stalking a Milano: L’ex di Sophie Codegoni verso il processo, un anno di paura e minacce. La vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Basciano e l’influencer Sophie Codegoni si avvia verso un punto cruciale: la Procura di Milano ha infatti richiesto il rinvio a giudizio per il dj, accusato di stalking nei confronti della giovane donna originaria di Riccione. Gli eventi che hanno portato a questa richiesta si sono susseguiti in un arco di tempo che va da luglio 2023 a novembre 2024, e hanno profondamente scosso la vita della Codegoni, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

