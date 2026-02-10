Alessandro Basciano rischia il processo per stalking | minacce e pedinamenti ai danni di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano rischia il processo per stalking. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è accusato di aver minacciato e pedinato Sophie Codegoni, con cui ha avuto una relazione. Le accuse sono gravi e ora potrebbe finire davanti a un giudice.

Quali sono le accuse a carico di Alessandro Basciano?. Rischia di finire davanti a un giudice Alessandro Basciano, dj e influencer 36enne, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni. La vicenda, che attraversa l'Italia e le isole greche, riguarda presunte condotte reiterate tra luglio 2023 e novembre 2024, volte a "ingenerare nella vittima un grave stato di ansia e paura" e un "fondato timore per la propria incolumità", come si legge negli atti della Procura. Secondo l'accusa, Basciano avrebbe perseguitato Sophie Codegoni, 25 anni, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane.

