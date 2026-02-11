L’ex di Sophie Codegoni rischia processo per stalking
La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano, l’ex di Sophie Codegoni, accusato di stalking. Il giudice deciderà nei prossimi giorni se rinviarlo a giudizio. Basciano, noto dj e influencer, rischia ora di dover rispondere delle accuse davanti a un tribunale.
La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell’ex compagna, la 25enne riccionese Sophie Codegoni. Al centro dell’inchiesta una serie di episodi, tra luglio del 2023 e novembre del 2024: secondo la ricostruzione degli inquirenti milanesi, Basciano avrebbe minacciato la modella e influencer originaria della Romagna, da tempo volto noto della televisione italiana, con "condotte reiterate", al punto da "ingenerare" in lei "un grave stato di ansia e paura" e un "fondato timore per la propria incolumità". L’inchiesta a carico del 36enne era stata chiusa dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pubblico ministero Antonio Pansa a fine settembre, dopo gli accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Accusato di stalking da Sophie Codegoni: Alessandro Basciano rischia il processo
Milano, 10 febbraio 2026 – La procura ha deciso: Alessandro Basciano dovrà affrontare il processo.
Stalking a Sophie Codegoni, Alessandro Basciano rischia il processo: "Prevaricazione e aggressività verbale"
La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni.
Sophie Codegoni, nuovo flirt per l'ex gieffina
