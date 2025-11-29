Incidente in moto gravissimo un ragazzo di 17 anni Terribile scontro frontale con un’auto

Prato, 29 novembre 2025 – Grave incidente in moto per un ragazzo di 17 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi con un politrauma che gli ha causato lesioni al fegato e al polmone. E’ accaduto nella serata di ieri, venerdì 28 novembre, intorno alle 20. Lo schianto, avvenuto all’incrocio tra via Firenze e via Santa Maria Maddalena a Prato, è stato terribile. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto insieme a un'ambulanza del 118, l'incidente si è verificato quando un'auto, guidata da un 25enne, avrebbe svoltato in via Santa Maria Maddalena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

