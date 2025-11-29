Incidente in moto gravissimo un ragazzo di 17 anni Terribile scontro frontale con un’auto
Prato, 29 novembre 2025 – Grave incidente in moto per un ragazzo di 17 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi con un politrauma che gli ha causato lesioni al fegato e al polmone. E’ accaduto nella serata di ieri, venerdì 28 novembre, intorno alle 20. Lo schianto, avvenuto all’incrocio tra via Firenze e via Santa Maria Maddalena a Prato, è stato terribile. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto insieme a un'ambulanza del 118, l'incidente si è verificato quando un'auto, guidata da un 25enne, avrebbe svoltato in via Santa Maria Maddalena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#incidente stradale: auto contro #moto #IlGiunco Polizia Municipale Grosseto - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in moto, gravissimo un ragazzo di 17 anni. Terribile scontro frontale con un’auto - Il giovane è rimasto schiacciato contro la vettura, mentre l’amico che viaggiava insieme a lui è rimasto illeso ... Da msn.com
Incidente in moto sull'Aurelia, grave giovane motociclista - Un ragazzo di 20 anni è stato portato in ospedale con diversi traumi in seguito a un incidente in moto, avvenuto poco dopo le 18 di venerdì 28 novembre 2025 sulla Via Aurelia di Ponente a Rapallo. Scrive genovatoday.it
"Non ce l'ha fatta". Tragedia a Mantova: 29enne morto nel drammatico schianto - Il gravissimo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, coinvolta anche una donna incinta alla guida dell'auto in manovra ... Si legge su notizie.it