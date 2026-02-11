Milano Cortina | slittino doppio oro per le azzurre Voetter-Oberhofer

Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nel doppio dello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. La coppia italiana ha fatto il miglior tempo e si è assicurata il primo posto, battendo le rivali e portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La vittoria arriva dopo una gara combattuta e dimostra ancora una volta il talento delle atlete italiane nel settore.

Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d'oro nel doppio dello slittino ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Le due attlete italiane scrivono la storia sul nuovo budello ghiacciato di Cortina d'Ampezzo intitolato a "Eugenio Monti". Infatti, le due slittiniste altoatesine sono le prime di sempre a laurearsi campionesse olimpiche essendo il doppio femminile al debutto ai Giochi. Voetter-Marion dopo le due manche hanno chiuso in 1'46"284. Argento alle tedesche Dajana Eitberger-Magdalena Matschina (1'46"404), bronzo alle austriache Selina Egle-Lara Michaela Kipp (1'46"543).

