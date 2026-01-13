Guasto sulla linea ferroviaria | treni in ritardo tra Como e Milano

A causa di un guasto sulla linea ferroviaria di Ferrovie Nord, i treni tra Como e Milano stanno registrando ritardi. La circolazione è temporaneamente rallentata, e si consiglia di verificare gli orari prima di partire. La compagnia sta intervenendo per ripristinare la normale operatività nel minor tempo possibile.

A causa di un guasto sulla linea ferroviaria di Ferrovie Nord i treni tra Como e Milano hanno subito ritardi. L'avviso sul sito di Trenord non dice molto ma si limita a spiegare che "Il treno 154 (Como Lago 15:16 – Milano Cadorna 16:18) viaggia in ritardo, a causa di un guasto alla linea.

