Milano Cortina sabotaggio linea ferroviaria Pesaro | rivendicazione su blog anarchico

Questa mattina, all’alba del 7 febbraio, alcuni sconosciuti hanno sabotato la linea ferroviaria vicino alla stazione di Pesaro. Il guasto ha causato disagi ai treni in partenza e in arrivo, e al momento si cercano testimoni o telecamere che possano aiutare le forze dell’ordine a identificare i responsabili. La rivendicazione dell’atto è apparsa su un blog anarchico, lasciando intendere che si tratta di una protesta mirata. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli e ripristinare la normalità sulla linea.

(Adnkronos) – "All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo' delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26. Tra i vari partner ufficiali di questi giochi ci sono aziende come Leonardo, Eni, Gruppo Fs, che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista". E' la rivendicazione del sabotaggio della linea ferroviaria a Pesaro sul blog anarchico 'La Nemesi'. "Solidarietà combattiva con tutt* * lavorat* che si ribellano allo sfruttamento dei padroni, con i popoli in lotta per la liberazione della loro terra e con chi insorge contro questa società.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa mattina presto, nei pressi della stazione di Pesaro, qualcuno ha sabotato i binari.

Tre linee ferroviarie italiane sono state danneggiate in poche ore.

