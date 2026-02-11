Abbadia Lariana LC sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano dati alle fiamme 7 cavi di centralina di scambio con molotov

Questa mattina, in pieno giorno, ignoti hanno dato fuoco a sette cavi di una centralina sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, tra Abbadia Lariana e Bormio. L’incendio, appunto doloso, è stato provocato con una molotov e ha causato danni alla rete ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per risalire agli autori dell’attentato.

Incendio doloso sulla linea Lecco-Tirano verso Bormio e Livigno: danneggiata una centralina con una molotov. Cresce l’allarme sicurezza per Milano-Cortina 2026 Un altro sabotaggio ha colpito le linee ferroviarie italiane come protesta nei confronti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Nella n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

