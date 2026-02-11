Milano Cortina oggi il SuperG con Paris e Franzoninews dal nostro inviato

Oggi a Milano Cortina si svolge il SuperG di sci alpino, con Paris e Franzoni in gara. È il quinto giorno di gare alle Olimpiadi, e gli italiani cercano di aggiungere altri risultati importanti al loro palmares. Dopo le medaglie conquistate nelle precedenti discipline, gli atleti azzurri sono pronti a scendere in pista e a lottare per portare a casa nuove soddisfazioni.

