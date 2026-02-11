Milano Cortina oggi il SuperG con Paris e Franzoninews dal nostro inviato
Oggi a Milano Cortina si svolge il SuperG di sci alpino, con Paris e Franzoni in gara. È il quinto giorno di gare alle Olimpiadi, e gli italiani cercano di aggiungere altri risultati importanti al loro palmares. Dopo le medaglie conquistate nelle precedenti discipline, gli atleti azzurri sono pronti a scendere in pista e a lottare per portare a casa nuove soddisfazioni.
(Adnkronos) – Quinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conquistare nuove medaglie. Oggi grande attenzione al SuperG maschile a Bormio, con Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Una specialità, quella maschile, in cui l’Italia non ha mai conquistato una medaglia olimpica. Svizzera in pole position per questa gara, con Von Allmen a caccia del terzo oro dopo discesa e combinata e Odermatt, per il primo guizzo su una pista che non lo ha mai visto vincitore.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Il Pagante accende la stagione invernale al SuperG di Cortina e presenta il nuovo brano: “Milano Cortina apre un nuovo capitolo. È il nostro inno d’inverno”
Il Pagante inaugura la stagione invernale al SuperG di Cortina con il nuovo singolo “Milano Cortina”, in collaborazione con Ludwig.
Milano Cortina, le gare di oggi: dallo sci con Franzoni e Paris all’hockey, orari e dove vedere gli azzurri
Oggi a Milano Cortina si svolge il quinto giorno di gare alle Olimpiadi.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle.
Franzoni e Paris diretta Super G Olimpiadi: la gara per l'oro di Milano Cortina, sci oggi LIVELa gara di Super G maschile di sci alpino, valevole per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, è in programma oggi - mercoledì 11 febbraio - sulla pista dello Stelvio Ski Centre di Bormio ... corrieredellosport.it
Milano Cortina, grande attesa per il SuperG. Italia oro nello short track. Oggi Mattarella ospiteAlle 10:00 la combinata nordica A Predazzo, ‘Ski Jumping Stadium’, la combinata nordica NH Gundersen maschile vedrà protagonisti Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin, che torna a distanza d ... msn.com
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 https://mdst.it/3ZuY4DS #SportMediaset - facebook.com facebook
Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.