Il Pagante accende la stagione invernale al SuperG di Cortina e presenta il nuovo brano | Milano Cortina apre un nuovo capitolo È il nostro inno d’inverno
Il Pagante inaugura la stagione invernale al SuperG di Cortina con il nuovo singolo “Milano Cortina”, in collaborazione con Ludwig. Dopo il successo di FOMO e la performance al Carroponte, il gruppo presenta un brano che si prospetta l’inno perfetto per gli après-ski, segnando un nuovo capitolo nella loro discografia.
A pochi mesi dall’uscita di FOMO e dopo il successo al Carroponte, Il Pagante torna ad accendere l’inverno con Milano Cortina, il nuovo singolo realizzato con Ludwig e già candidato a diventare la hit degli après-ski. Tra riferimenti olimpici, un videoclip in pieno stile cinepanettone con la reunion Boldi–Salvi e l’annuncio del Winter Tour 2526, il duo multiplatino ci ha accolto al SuperG di Cortina per raccontarci genesi, retroscena e ambizioni di questa nuova era musicale. Intervista a Il Pagante. Benvenuti su SuperGuidaTV e grazie per averci ospitato qui a Cortina. Milano Cortina è la vostra nuova hit invernale: come è nata l’idea del pezzo e cosa vi ha ispirato? Volevamo ricreare un po’ la situazione che avevamo già raccontato anni fa con Settimana Bianca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Il Pagante raccoglie l’eredità della hit Settimana Bianca e accende l’inverno con un nuovo singolo: “MILANO CORTINA”; svelate le date del Winter Tour #IlPagante #MilanoCortina #WinterTour - facebook.com Vai su Facebook
IL PAGANTE. “MILANO CORTINA” FEAT. LUDWIG FUORI OGGI 5 DICEMBRE. ANNUNCIATO ANCHE IL WINTER TOUR 25/26 NEI PRINCIPALI CLUB E APRÈS-SKI D’ITALIA - com) Milano, 5 dicembre 2025 – A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album FOMO e dopo il grande successo del live al Carroponte di Milano, Il Pagante raccoglie l’eredità della loro hit ... mi-lorenteggio.com scrive
