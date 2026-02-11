Olimpiadi invernali 2026 Vötter e Oberhofer oro nello slittino doppio femminile

Vötter e Oberhofer portano a casa l’oro nello slittino doppio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le due atlete italiane hanno conquistato il primo storico oro per l’Italia in questa disciplina, battendo tutte le avversarie nella gara inaugurale a cinque cerchi. È stata una vittoria emozionante, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente e gli appassionati italiani in tutto il mondo.

Trionfo azzurro di Vötter e Oberhofer nella prima storica gara a cinque cerchi Storico oro per l’Italia nello slittino:. Storico oro per l’Italia nello slittino: Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno conquistato il gradino più alto del podio nel debutto olimpico del doppio femminile. Già in testa dopo la prima discesa, la coppia azzurra ha gestito alla perfezione la pressione della seconda manche, staccando le rivali tedesche EitbergerMatschina e le austriache EgleKipp. La coppia azzurra centra una vittoria storica grazie al tempo di 1’46.284: l’argento è della Germania, il bronzo dell’Austria. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Olimpiadi invernali 2026, Vötter e Oberhofer oro nello slittino doppio femminile Approfondimenti su Olimpiadi2026 Olimpiadi invernali 2026, Andrea Voetter e Marion Oberhofer oro nello slittino doppio femminile Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato l’oro nello slittino doppio femminile alle Olimpiadi invernali del 2026. Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto l'oro nello slittino doppio femminile Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno scritto una pagina storica per l’Italia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Vötter e Oberhofer ORO NELLO SLITTINO Ultime notizie su Olimpiadi2026 Argomenti discussi: Italiani in gara oggi 11 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma delle gare di oggi 11 febbraio; Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara l’11 febbraio. Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto l'oro nello slittino doppio femminileAl debutto olimpico della specialità, la coppia italiana ha conquistato l'oro. Argento per la Germania, bronzo per l'Austria ... ilfoglio.it Olimpiadi Milano Cortina diretta: Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittinoSesto giorno dei Giochi invernali con tante gare e tanti italiani protagonisti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it L'Italia si prende il 1° oro della storia delle Olimpiadi Invernali nello slittino doppio femminile, disciplina debuttante in questa edizione 2026 di Milano-Cortina. Prestazione straordinaria delle azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer, che chiudono davanti a G x.com Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.