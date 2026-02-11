Milano-Cortina lo slittino azzurro è nella storia | doppio oro

Questa mattina a Milano-Cortina gli atleti italiani dello slittino hanno scritto un pezzo di storia ai Giochi invernali. Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato l’oro nella gara femminile, regalando agli italiani la prima medaglia d’oro. Poco dopo, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno ripetuto il risultato, portando a casa anche l’oro nella prova maschile. Un successo che riempie di orgoglio tutto il movimento dello sport su ghiaccio.

Gold. Anche se pronunciato alla tedesca significa oro, inno di Mameli e tricolore che sventola. Lassù sulle montagne c’è gente che non tradisce mai. È un trionfo totale nello slittino, dove in meno di un’ora l’Italia raddoppia gli ori (da due a quattro) e aumenta le medaglie, domani 13 nella cavalcata verso il record di Lillehammer (20). Il distretto dei miracoli, nei 40 km fra Bolzano e Bressanone, si conferma la nostra Silicon Valley dello Sport. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, all’esordio ai Giochi, conquistano il mondo nel doppio femminile davanti a Germania e Austria. Qualche manciata di minuti dopo i due eroici carabinieri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner fanno lo storico bis lasciandosi alle spalle austriaci e tedeschi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Gli atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro nel doppio maschile di slittino ai Giochi di Milano-Cortina.

Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia.

