Milano-Cortina lo short track ci porta un altro oro Fontana eterna | 20 anni di successi

Da laverita.info 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pattinatrice valtellinese conquista il suo secondo oro a Milano-Cortina, trascinando la staffetta mista. Con questa vittoria si avvicina a un solo podio di distanza dal record di Mangiarotti, che conta 13 medaglie. La sua carriera lunga vent’anni continua a regalare emozioni e successi.

La pattinatrice valtellinese trascina la staffetta mista. Ora è a un solo podio dal record di Mangiarotti (13). Curling, la coppia Constantini - Mosaner conquista il bronzo. Male le ragazze della combinata a squadre di sci. Pattinare sull’oro in retromarcia. I quattro moschettieri della staffetta mista di Short Track non fanno prigionieri e Pietro Sighel, ultimo frazionista, chiude in trionfo voltando le spalle al traguardo sui pattini, gesto che vale un’impennata di Valentino Rossi. Può permetterselo perché Canada e Belgio sono ormai lontani. Dopo quello di Francesca Lollobrigida, l’Italia conquista il secondo oro dentro la voliera del Forum di Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info

milano cortina lo short track ci porta un altro oro fontana eterna 20 anni di successi

© Laverita.info - Milano-Cortina, lo short track ci porta un altro oro. Fontana eterna: 20 anni di successi

Approfondimenti su Milano Cortina Short Track

Milano Cortina, staffetta d’oro nello short track: Arianna Fontana entra nella leggenda

L’Italia conquista l’oro nella staffetta di short track a Milano Cortina.

Italia Oro Olimpico: Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola - Short Track Milano Cortina 2026

La Nazionale italiana di short track ha conquistato una medaglia d'oro nella finale A dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina Short Track

Argomenti discussi: Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling - Daniel Grassl: Belllissima prova, ero tranquillo dopo la medaglia di ieri; Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curling; Milano Cortina 2026: guida completa ai 16 sport in programma.

Olimpiadi Milano Cortina: dall'oro di Fontana e compagne al bronzo del curling, rivivi la direttaPremiata l'ottima esibizione di Daniel Grassl, che ottiene un 93.46 che lo porta al primo posto. È il turno del campione italiano Daniel Grassl. corrieredellosport.it

milano cortina lo shortMilano Cortina: pattinaggio di figura, Grassl 4/o nello short programOttimo quarto posto in classifica provvisoria per Daniel Grassl nello short program di pattinaggio di figura singolare maschile a Milano Cortino. L'azzurro, che ha totalizzato 93.46 punti, può puntare ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.