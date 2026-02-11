La pattinatrice valtellinese conquista il suo secondo oro a Milano-Cortina, trascinando la staffetta mista. Con questa vittoria si avvicina a un solo podio di distanza dal record di Mangiarotti, che conta 13 medaglie. La sua carriera lunga vent’anni continua a regalare emozioni e successi.

La pattinatrice valtellinese trascina la staffetta mista. Ora è a un solo podio dal record di Mangiarotti (13). Curling, la coppia Constantini - Mosaner conquista il bronzo. Male le ragazze della combinata a squadre di sci. Pattinare sull’oro in retromarcia. I quattro moschettieri della staffetta mista di Short Track non fanno prigionieri e Pietro Sighel, ultimo frazionista, chiude in trionfo voltando le spalle al traguardo sui pattini, gesto che vale un’impennata di Valentino Rossi. Può permetterselo perché Canada e Belgio sono ormai lontani. Dopo quello di Francesca Lollobrigida, l’Italia conquista il secondo oro dentro la voliera del Forum di Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Milano-Cortina, lo short track ci porta un altro oro. Fontana eterna: 20 anni di successi

