Italia Oro Olimpico | Fontana Sighel Nadalini e Confortola - Short Track Milano Cortina 2026

La Nazionale italiana di short track ha conquistato una medaglia d'oro nella finale A dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola hanno dato spettacolo in pista, portando a casa la seconda medaglia d'oro per l’Italia in questa edizione. La gara è stata combattuta, ma alla fine gli azzurri sono riusciti a prevalere sugli avversari e a salire sul gradino più alto del podio.

Prova spettacolare della Nazionale italiana formata da Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola che vince la finale A aggiudicandosi la seconda medaglia d'oro di questi Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Un quartetto azzurro semplicemente perfetto che domina la gara regalando all'Italia un oro pesantissimo e confermando la crescita del movimento italiano in questa disciplina olimpica

