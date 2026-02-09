Oggi a Milano Cortina si svolge il terzo giorno di gare delle Olimpiadi invernali. Dopo le medaglie conquistate domenica, l’Italia punta a salire di nuovo sul podio, tra le gare di slalom speciale con Franzoni e Paris e le competizioni di freestyle. La giornata si preannuncia intensa, con gli azzurri pronti a mettersi in mostra sugli sci e nelle discipline olimpiche.

(Adnkronos) – Terzo giorno di gare a Milano Cortina 2026, oggi lunedì 9 febbraio. Dopo la grande giornata di domenica, con l’argento del biathlon nella staffetta mista e i bronzi di Sofia Goggia (discesa) e Lucia Dalmasso (snowboard), l’Italia Team va a caccia di nuovi podi per continuare al meglio il suo percorso alle Olimpiadi. Ecco il programma di oggi ai Giochi invernali, gli azzurri impegnati e dove vedere le gare in tv e streaming. 10.05 curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia 10.30 skeleton – Gara maschile, prova cronometrata 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari) 10. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, le gare di oggi: da Franzoni e Paris al freestyle, il programma e dove vedere gli azzurri

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La seconda giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026 inizia con entusiasmo.

Oggi, sabato 7 febbraio 2026, si accendono le prime finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, sabato 7 febbraio.

Milano Cortina, le gare di oggi: da Franzoni e Paris al freestyle, il programma e dove vedere gli azzurriEcco il programma di oggi a Milano Cortina 2026 e gli italiani in gara : 8 skeleton – Gara femminile, prova cronometrata 1 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) ... adnkronos.com

Gli italiani in gara oggi, 9 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: programma, orari, medaglie e podiOggi si definisce il passaggio alle semifinali per il curling doppio misto: Constantini e Mosaner all'ultima gara contro gli Usa. È poi il giorno della Combinata a squadre uomini (una discesa libera e ... corriere.it

Milano-Cortina 2026, il medagliere aggiornato: siamo terzi dietro Stati Uniti e Norvegia! I nostri azzurri hanno già conquistato un oro, due argenti e sei bronzi. Adesso continuate a farci sognare facebook

La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo x.com