Laegrid, il biathleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha conquistato il bronzo nella gara di Cortina. A 28 anni, si è fatto strada tra le difficoltà e ora si gode il podio, contro ogni previsione. La sua storia, fatta di sacrifici e passione, arriva in Toscana, tra le mille sfide di un atleta che non si arrende.

Vi raccontiamo la struggente storia di Sturla Holm Lægreid, 28enne norvegese. Professione atleta. Specialista del biathlon. Freschissima medaglia di bronzo nella 20 km. Cosa succede a quel poveraccio di Sturla? Ve lo diciamo. Vince la medaglia. E quindi “bravo”. Ma poi va davanti alle telecamere della tv norvegese. E tutti gli dicono “bravo”. Ma lui crolla. Piange. È distrutto. E, come un fiume in piena, confessa alla nazione il suo peccato. Dice così: «È la mia prima medaglia olimpica e voglio ringraziare tutti». E fin qui. Ma poi: «.C’è però qualcuno che forse oggi non mi sta guardando. Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Sofia Goggia torna sul podio olimpico e conquista il bronzo a Milano Cortina 2026.

Lucia Dalmasso conquista una medaglia di bronzo nel gigante parallelo a Livigno, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina: cartonato con il suo viso e linguacce, Fontana d'oro è showLinguaccia e il gesto delle corna, Arianna Fontana e il suo meme. Le hanno appena messo la dodicesima medaglia al collo, il momento più solenne quello dell'inno si è concluso quando, prima che gli ... ansa.it

Cloud e AI amplificano le emozioni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026Il cloud e l'intelligenza artificiale di Alibaba rinnovano l’esperienza di fruizione del giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. ictbusiness.it

