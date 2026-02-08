Milano Cortina 2026 Dalmasso è bronzo nel gigante parallelo | Bellissima medaglia

Lucia Dalmasso conquista una medaglia di bronzo nel gigante parallelo a Livigno, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana si è fatta valere tra le migliori al mondo, portando a casa un risultato importante. La sua vittoria ha fatto felice il pubblico, che ha applaudito la sua prestazione. Dalmasso si è detta molto felice e orgogliosa di aver vinto questa medaglia, definendola “bellissima”.

Livigno, 8 febbraio 2026 – E' uno slalom gigante parallelo olimpico per Lucia Dalmasso, a Milano Cortina 2026. L'atleta delle Fiamme Gialle sale sul terzo gradino nel PGS e mette al collo la prima medaglia a cinque cerchi della carriera. E' il secondo alloro per l'Italia Team in seconda giornata e la quinta in competizione. "Bellissima medaglia – dice commossa l'atleta tricolore – ho fatto quello che potevo, ho spinto il più possibile. Poteva andare meglio.. ma va bene così". Ha detto l'Azzurra ai microfoni di Raisport. In Coppa del Mondo vanta tre podi a squadre (un primo, un secondo e terzo).

